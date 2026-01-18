きのう、愛知県豊田市のアパートで女性の遺体が見つかり、警察は殺人放火事件と断定し、捜査本部を設置しました。きのう午前5時ごろ、愛知県豊田市東新町の3階建てアパートの一室で、火事の通報を受けて駆けつけた消防隊員がベッド上で女性の遺体を見つけました。司法解剖の結果、首を絞められたことによる窒息死と分かり、警察は殺人・放火事件と断定し、捜査本部を設置しました。近所の人によりますと、現場の部屋に住んでいたの