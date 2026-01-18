“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ「ＰＲＯＪＥＣＴＲ．Ｅ．Ｄ．」の第１弾となるテレビ朝日系「超宇宙刑事ギャバンインフィニティ」（２月１５日スタート。毎週日曜、前９・３０）のキャストが１８日、お披露目された。俳優の長田光平がギャバン・インフィニティ役を務める。厳しい試練を突破し、ただ一人だけ「宇宙刑事ギャバン」を名乗ることが許されたギャバン・インフィニティ／弩城怜慈（どき・れい