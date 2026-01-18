1・4東京ドーム大会で引退した新日本プロレスの棚橋弘至社長（49）が18日までに自身のインスタグラムを更新。髪をバッサリとカットし“イメチェン”姿を公開した。7日に都内ホテルで行われた2025年度プロレス大賞授賞式で「髪の毛を切ります。イケおじになります。ただかっこいい人になります」と語っていた棚橋。その宣言通りに「短なったし。黒なるよ」とし美容院で髪を染めている様子をアップ。続く投稿で「髪切ったよ」