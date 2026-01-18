緑内障の治療に用いられる目薬の種類と効果について解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「緑内障の目薬」にはどのような「副作用」があるかご存知ですか？【医師監修】』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：栗原 大智（医師） 2017年、横浜市立大学医学部卒業。済生会横浜市南部病院にて初期研修修了。2019年、横浜市立大学眼科学教室に入局。日々の診察の傍らライタ}