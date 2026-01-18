「理科」や「数学」など、大学入学共通テストの2日目が行われています。大学入学共通テストは約49万6000人が出願していて、17日と18日の2日間、全国の650の会場で行われます。2日目の18日は午前9時半から始まり、「理科」「数学」「情報」の試験が行われます。今回から、受験票は受験生が各自で印刷して持参する必要があるほか、試験終了後であっても試験問題をSNSなどに投稿することが禁止となっています。大学入試センターにより