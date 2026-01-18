全世界で10億ドル超えの大ヒット中の映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』に出演するゾーイ・サルダナが、スカーレット・ヨハンソンを抜き、興行収入女王の座を獲得した。【写真】ゴールデン・グローブ賞のベストドレス7選輝くマタニティルックもVarietyによると、出演作の世界興行収入を合計したランキングをThe Numbersが発表。『ジュラシック・ワールド／復活の大地』の大ヒットで1位に輝いたスカーレットと、