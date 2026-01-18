中日は１８日、２月のキャンプ参加選手を発表した。外国人のウンベルト・メヒア投手はパナマ代表、ランディ・マルティネス投手、クリスチャン・ロドリゲス内野手、オマール・リナレス巡回コーチはキューバ代表に招集されているため、３月の大会終了後に来日する予定となっている。３年前の２３年にはキューバー代表だったジャリエル・ロドリゲス投手がＷＢＣ大会が終わったにもかかわらず、来日せずに米国へ亡命。同１０月に自