鈴木雅之が篠原涼子をパートナーに迎えた新曲「Canaria」が配信リリースされ、同曲のミュージックビデオも公開された。「Canaria」は11日より放送開始された日本テレビ系1月期新日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』の主題歌として書き下ろされた楽曲で、同ドラマで主演を務める篠原涼子をパートナーに迎えたデュエット曲。自分自身を閉じ込めていたルールから飛び出し、解き放たれていく主人公の揺れ動