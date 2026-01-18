中日は１８日、キャンプ中の練習試合を新たに４試合追加すると発表した。新庄剛志監督率いる日本ハムと３試合が含まれている。２５年１２月にも３試合を発表しており、実戦漬けで５年連続Ｂクラスからの脱出を図る。以下は試合予定。◇練習試合追加日程２月１４日阪神（具志川）１３時１７日日本ハム（名護）１３時１９日日本ハム（北谷）１３時２０日日本ハム（名護）１３時※１４、２０日は読谷組中心◇すでに発表済みの