昨日17日は、黄砂飛来の影響で、近畿地方などの広い範囲で見通しが悪くなるなどしました。今日18日も西日本には、うっすら黄砂が飛来する予想です。九州や四国では、引き続き対策が必要ですが、この後、次第に飛来する黄砂の濃度は薄まる見込みです。今日18日も九州や四国にうっすら黄砂飛来昨日17日は大阪で黄砂の飛来が観測され、黄砂の影響で、近畿地方の広い範囲や中国地方で見通しが悪くなるなどしました。大阪や岡山など、視