国際通貨基金（IMF）が韓国の外国為替市場の構造的脆弱性を指摘し警告を出した。為替リスクにさらされたドル資産規模が外国為替市場に比べ過度に大きく、世界的金融不確実性の局面で為替相場の変動性が大きく拡大する可能性があると分析される。IMFが昨年10月に発刊した「世界的金融安定報告書」によると、韓国の為替リスクにさらされたドル資産規模は外国為替市場の月間取引量の約25倍に達することが明らかになった。この指標は各