中国政府がエヌビディアの人工知能（AI）半導体チップ「H200」の通関を禁止し米中AIの力比べが再び激化している。中国が最近ホワイトハウスが発表したAI半導体関税措置に輸入制限で対抗したという見方が出ている。◇中国、エヌビディアH200輸入規制ロイター通信は14日、複数の消息筋の話として、中国が自国内へのH200の搬入を認めなかったと報道した。米国IT専門メディアのインフォメーションも「中国政府が一部IT企業にH200の購入