歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。新年への想いを綴りました。 【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「弱ってんのもいい加減にして、そろそろ血の味がする世界に戻る準備をしよう」ＳＮＳに想い浜崎あゆみさんは「息をするのも難しかった様な2025年の寒い寒い冬を超え、2026年1月1日にみどさんと本編終了時にステージでハグした時に春が見えました。」と、投稿。 続けて「残された時間は決まってんだ