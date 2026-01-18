voco大阪セントラルは、「ノスタルジックいちごアフタヌーンティー」を1月9日から5月6日まで提供する。テーマは1980年代のティータイムで、いちごを主役にしたスイーツとセイボリーを三段の鳥かごスタンドで提供する。3月15日までを「ロンドン・ティータイム」、3月16日からを「イースター・ティータイム」とした二部制とし、各回いちごを使ったメインスイーツとミニスイーツ、セイボリーに加え、ことり型のいちごスコーンプレート