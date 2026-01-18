1月8日にテヘランで行われた反政府デモの様子/Getty Images via CNN Newsourceイラク・スレイマニヤ（CNN）ファルザトさんはもともと、タクシー運転手になるつもりはなかった。イランの首都テヘランで法学を学んでいた頃、政治に関わった。それが問題の始まりだったと、ファルザトさんはCNNに振り返る。ファルザトさんはこの9年間で4回逮捕、収監され、直近では「敵対国家との接触」という罪に問われた。禁錮9年に相当する罪だが、