どんなにラブラブだったカップルでも、倦怠期を迎えることがあります。そんなとき、冷めてしまった彼氏の気持ちを取り戻すには、どうすればいいのでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「冷めてしまった彼氏の愛情を取り戻す『思い切った行動』」をご紹介します。【１】自分から手を握るなど、スキンシップを求める。「たまには女も攻めなきゃね」（２０代女性）など、強気に倦怠期に打ち勝