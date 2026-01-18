あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「労働基準法」の略語は？「労働基準法」の略語はなんでしょうか？ヒントは、漢字2文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「労基」でした！労働基準法とは、昭和22年制定された労働条件に関する最低基準を定めた法律。たとえば、賃金・労働時間