大阪市消防局はこのほど、２０２５年の大阪市内での消防活動概況を発表した。数値はすべて２６年１月１６日時点の速報値。２５年の火災件数は７３３件で、前年と比較して１２件増加している。２１年までの減少傾向から、その後は増加が続いている。大阪市の発表資料で火災原因別を見ると「たばこ」が最も多く、次いで「電気配線類」「電気製品」「天ぷら油」となっている。救急出場件数は２６万３０３４件。前年からマイナス