中日は１８日、沖縄キャンプのメンバー振り分けを発表した。ドラフト１位・中西聖輝、同２位・桜井頼之介の１軍（北谷）キャンプスタートが決定。根尾昂投手、仲地礼亜投手は２軍（読谷）からのスタートとなった。以下は振り分けの一覧。◇北谷組▼投手中西聖輝、橋本侑樹、桜井頼之介、柳裕也、高橋宏斗、涌井秀章、金丸夢斗、大野雄大、アルベルト・アブレウ、伊藤茉央、勝野昌慶、梅野雄吾、藤嶋健人、三浦瑞樹、近藤廉、松山