歌舞伎俳優の中村鶴松が１８日、新春浅草歌舞伎（浅草公会堂、２６日千秋楽）を休演することになった。「梶原平三誉石切」の奴菊平役は中村橋吾が代役に。第１部は「相生獅子」は中止とし、「梶原―」と「藤娘」の上演となる。