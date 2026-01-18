【新華社成都1月18日】中国四川省にあるジャイアントパンダ国家公園崇州エリアでこのほど、赤外線カメラが野生のパンダの親子を撮影し、リアルタイムで伝送した。母親が雪の中をゆっくりと進み、後に続く幼い子を時折振り返る姿が捉えられていた。崇州市規画・自然資源局はここ数年、パンダの生息地で環境、生物多様性、人間の活動に対する総合的なモニタリングを強化している。崇州エリアに3カ所の通信基地局を設置し、標高2