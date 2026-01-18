【新華社長春1月18日】中国吉林省長春市の浄月潭国家級風景名勝区で、第1回浄月ロボット氷雪競技会が開催され、大学と企業から25チームが参加した。人型や犬型、協働ロボットアームなどの「選手」が、厳寒の中でユニークな競技を繰り広げた。（記者/李典、唐成卓、姜明明）