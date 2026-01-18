あなたは読めますか？突然ですが、「塗れる」という漢字読めますか？「ぬれる」や「ぬりつぶす」といった読み方が一般的ですが、体全体が汚れなどでひどく汚れた状態を表すときには、意外な訓読みをします。気になる正解は……「まみれる」でした！「塗れる（まみれる）」とは、体や物が、泥、血、汗、埃などによって一面にひどく汚れる、あるいは、ある状態や状況の中にすっぽり入り込むことを意味します。全身がその物質で覆い尽