あなたは読めますか？突然ですが、「蒲公英」という漢字読めますか？春の道端でよく見かける黄色い花ですが、漢字三文字で書かれると読み方に迷ってしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解 is……「たんぽぽ」でした！「春の野原に一面の蒲公英が咲き誇っている」「綿毛になった蒲公英の種をふっと息で吹き飛ばす」のように、キク科の多年草で、春を代表する身近な植物を指すときに使います。漢字の由来は、漢方名から