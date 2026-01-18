１７日、ＰＫ戦を制し勝利を喜ぶ中国代表。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）【新華社ジッダ1月18日】アジアサッカー連盟（AFC）が主催するU-23（23歳以下）アジア・カップ2026は17日、サウジアラビアのジッダで準々決勝が行われ、中国はPK戦でウズベキスタンを4-2で下し、準決勝に進んだ。１７日、ＰＫ戦を制し勝利を喜ぶ中国代表。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）１７日、試合に臨む中国の王諐棟（おう・ぎょくとう、手前