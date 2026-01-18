毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」を確認して、将来受け取ることのできる年金受給見込額の少なさに驚いた経験のある人もいるのではないでしょうか。ただ、ここで諦める必要はありません。ねんきん定期便に記載されている見込額を増やす方法があるのです。社労士兼CFPの五十嵐 義典氏が、59歳男性の事例をもとに、ねんきん定期便の“よくある誤解”と、年金を増やすための方法を解説します。「ねんきん定期便」の“よくある誤解”