食材から日用品など、さまざまな品物を購入できるスーパー。いろいろな人が集まる場所だからいろいろなことが起こってしまうようで……。『スーパーに行ってイライラすることってありますか？』自分はレジでイライラすることが多いと話す投稿者さん。よほどのことがあったのか、しょっちゅうイライラさせられているのでしょうか。みなさんは投稿者さんのように、スーパーでイライラさせられた経験はありますか？子ども放置はご遠慮