どんな批判にも正面から切り返し、鉄のメンタルと評される自民党の鈴木貴子広報本部長。そのブレない強さはどこから来るのか。そして、政治家と母という二つの顔を持つ彼女が、子どもとの日々から学んだこととは。働く女性としての思いを率直に語ってもらった。（前後編の後編） 【画像】鈴木貴子議員の“宝物” お子さんからもらった手紙 「原点は、やっぱり人」 SNSでの批判や答弁での追及に、鈴木議員はいつも堂々と切り返す