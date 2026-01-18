1月17日に静岡県藤枝市で山林火災が発生し、18日午前10時半現在も消防などによる消火活動が続いています。18日午前8時頃に上空から撮影した映像です。 【写真を見る】【動画】静岡・藤枝市の山林火災 2日目も延焼続く 上空からの映像