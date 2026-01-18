1989年にデビューすると、その年の日本レコード大賞新人賞に輝き、94年にはNHK紅白歌合戦にも出場した演歌歌手の香田晋（58）。現在は僧侶となり、名前も徹心香雲（てっしんこううん）と改めた彼が信心の傍ら、最近ハマっているのが筋トレだという。＊＊＊【実際の写真】ベンチ100kgを持ち上げる「ムキムキボディ」に！激変した「香田 晋」現在の姿今が人生で一番、心穏やか「今が人生で一番、心穏やかに暮らしています。8年