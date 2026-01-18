解散をめぐる各党の動きが活発化している。自民、維新の連立与党に加え、立憲と公明の新党結成についても新たに報じられた。そんな中、注目されているのが解散によるマーケットへの影響だ。エコノミストの崔真淑氏が分析した。【映像】「解散」各党の動向まとめ（図あり）崔氏は「日本で解散が多すぎるのは、気になるポイント。解散という選択肢がいつでも使える、与党の裁量で使いやすいというのは、日本とトルコぐらいだとい