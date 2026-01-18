お金に目が眩んで、不倫をしてしまう女性っていますよね。ただ、人の家庭を壊して幸せになれるはずもなく、さらに衝撃の真実を知って、セレブ婚の夢があっけなく消えてしまうこともあるようで……？今回は、夫を御曹司だと勘違いした不倫相手が妻の前で落胆した話をご紹介いたします。セレブ婚を目論んだ不倫相手「夫と不倫相手が温泉旅行に行っていることを突き止め、旅館に向かいました。するとベタベタくっついて足湯に入って