卓球の「WTTスターコンテンダー・ドーハ」は終盤戦を迎え、優勝を懸けた争いも佳境に入っている。そんな中、女子シングルスで快進撃を見せているのが、世界ランキング29位の佐藤瞳（日本ペイントグループ）。中国がトップ5を占める中、その一角であるサウスポーを撃破した日本のカットマンを、WTT公式も称賛している。 ■4強入りで優勝争いに参戦 佐藤は今大会、芝田沙季（日本ペイントグルӦ