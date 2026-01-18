「ムーミンバレーパーク」では、人工造雪機を使った冬のアクティビティ「ムーミン谷でゆきあそび」を開催中。KOKEMUSの前の芝生エリアは、無料でそりが楽しめる「そりあそびひろば」のほか、湖上のテラスへ向かう途中にある入り江のテラスは「ゆきあそびひろば」となり、雪遊びを大満喫できる。また新たに、雪の世界とイルミネーションを楽しみながらリラックスできる大人の空間「おとなのスノーテラス」がオープン。あまり頻繁に