男性アイドルグループ「SHY」が28日に「ごめんなSHY」でCDデビューする。「ちょっぴりシャイだけど、一生懸命想いを届けます」をコンセプトに昨年9月に結成。スポニチアネックスは、新グループ誕生を記念し、9人にソロインタビュー。8人目は「大人っぽすぎてごめんなSHY」のあいさつでおなじみのシャイパープル・安部舜太（15）。肩に“SHY”と入れた自画像にも注目です！――「舜太」の名前の由来を教えて。「おじいちゃん