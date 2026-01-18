虫歯や老化で失った歯を補うため、入れ歯などを作る「歯科技工士」という仕事があります。その技術は極めて高度で、今後ますます必要になりますが、大きな課題が。現場を取材しました。 【写真を見る】“入れ歯難民”に？減り続ける歯科技工士 現役の約半数が50歳以上 デジタル普及しても…かみ合わせはやっぱり“人間の手” 生きることを支えている「歯」。それを作り出す職人の技があります。（歯科技工士・山本健一さん）「先