東京・テレビ朝日のアトリウム内にあるカフェ「EX GARDEN CAFE」の公式Xが18日までに更新され、『相棒』カフェのメニューが公開された。【写真】『相棒』カフェのメニュー美和子スペシャル（特製カレー）も復活します『相棒』カフェは、人気ドラマ『相棒』の世界を体感できるもの。1月22日〜2月22日に再開催される。メニューでは、前回に引き続き、美和子スペシャル（特製おでん）とヒロコスペシャルが登場。「さらに！#美