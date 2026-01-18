【モデルプレス＝2026/01/18】タレントのほしのあきが1月17日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つミニ丈ワンピース姿を公開した。【写真】一斉風靡した48歳タレント「圧巻の脚線美」と話題の美脚ショット◆ほしのあき、美脚際立つミニ丈ワンピース姿ほしのは「美ST 3月号 1月17日発売でーす」と綴り、雑誌「美ST」（光文社）の撮影中ショットを投稿。ふんわりとしたシルエットの白いミニ丈ワンピースで、壁に寄り添う姿を披