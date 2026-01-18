第2回放送「願いの鐘」で、織田信長（小栗旬）の敵対勢力として言及された岩倉城主の織田伊勢守（いせのかみ）とは何者でしょうか。『豊臣兄弟！』小一郎(仲野太賀)と直(白石聖)、身分違いの結婚？絶望から武士の道へ…第2回放送を考察劇中では岩倉城を火の海にされていましたが、まだまだ伊勢守は諦めません。という訳で、今回は織田伊勢守こと織田信安（のぶやす）について紹介したいと思います。最初は良好な関係だったが……信