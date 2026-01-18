岡山西警察署 酒を飲んで車を運転し車を住宅の倉庫などに衝突させたとして衣類販売業の女（47）が逮捕されました。 警察によりますと、女は18日午前1時55分ごろ岡山市北区横井上の市道で乗用車を運転中、道路横の住宅の倉庫とガレージに車を衝突する事故を起こしました。 目撃者からの110番通報で、現場に到着した警察官が女に飲酒検知などを行ったところ、酒を飲んでいることがわかり逮捕しました。 調べに対