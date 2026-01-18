EXILEのAKIRA（44）が18日までに自身のインスタグラムを更新。「EXILE THE SECOND」メンバーでの温泉旅行ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「和気藹々と仲良く旅に出ました。押忍」とつづり、「EXILE THE SECOND」メンバーの橘ケンチ、TETSUYA、NESMITH、SHOKICHIとの温泉旅行ショットや露天風呂ショットを公開した。ハッシュタグでは「#セカ旅」「#セカ風呂」「#決起集会」と記した。「EXILE THE SECONDLIVE