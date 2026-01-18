モデルの泉里香（37）が18日、自身のインスタグラムを更新。人気モデルとの2ショットを披露した。泉は「あっという間に一月の半ばOggiの撮影で朝比奈ちゃんと一緒の日」とし朝比奈彩との2ショットを披露。顔を寄せ合い笑顔を見せている。2人はファッション雑誌「Oggi」（小学館）の専属モデルを務めており「楽しい時間でした」と充実した撮影を振り返った。フォロワーからは「美女二人」「御二方ともお美しいです」「笑顔