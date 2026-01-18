俳優・中村倫也が主演を務める、TBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜後10：00）が、新たにスタート。今回は、NAZEに所属するカイセイを紹介する。【写真多数】豪華キャストを一挙紹介…中村倫也、池田エライザ、ハ・ヨンスらNAZEに所属するカイセイは、グループの最年長だが、「天然」という評判で盛大なボケをかますことも。末っ子のドヒョクのお世話係（実はお世話されている）。ドラマの舞台は、世界の音楽シーン