アメリカ・ワシントン州で、炎上車から意識を失ったドライバーを救出する瞬間がカメラに捉えられた。一方、フロリダ州では池に転落した車から、警察官が迅速にドライバーを救助する様子も撮影された。炎上車から緊迫の救出劇アメリカ・ワシントン州で撮影されたのは、真っ赤な炎を上げる車から救出される緊迫の瞬間だ。警察官：後部座席を確認して！車内に誰も残っていないね？衝突事故で車から火の手が上がる中、この時、運転席に