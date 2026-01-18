トッテナム・ホットスパー（スパーズ）の上層部は、トーマス・フランク監督の進退について話し合うようだ。17日、イギリス紙『インディペンデント』が報じた。トッテナムは17日のプレミアリーグ第22節でウェストハムに1−2で敗れ、直近14試合で8敗目を喫した。悲惨なホーム成績にサポーターの我慢も限界が近く、フランク監督に対しては「明朝には解任される」のチャントが歌われた。フランク監督は敗戦後「全員からの信頼を