テレビ朝日系で２月１５日から放送を開始する「超宇宙刑事ギャバンインフィニティ」（日曜・前９時半）のキャストが１８日、東映特撮の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルなどで発表された。声優の子安武人がパトランの声を担当する。特撮ヒーローシリーズ「ＰＲＯＪＥＣＴＲ．Ｅ．Ｄ．」の１作目。宇宙共生時代を迎えた多元地球Ａ００７３で新たに発見されたエネルギー生命体・エモルギーを悪用した異星人犯罪を取り締まる銀河