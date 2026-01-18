マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、“マンチェスター・ダービー”を振り返った。17日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。プレミアリーグ第22節が16日に行われ、マンチェスター・シティは敵地でマンチェスター・ユナイテッドと対戦。65分にブライアン・ムベウモに先制点を許すと、76分にもパトリック・ドルグに追加点を奪われ、0−2で敗れた。この結果、リーグ戦4試合未勝利（3分け1敗）