クリスタル・パレスを率いるオリヴァー・グラスナー監督が、クラブ上層部からの扱いへの不満を示した。17日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスでは、16日にグラスナー監督が今シーズン終了後の契約満了に伴う退任を明言したほか、昨夏から去就に注目が集まっていた契約が今季限りとなっているキャプテンを務めるイングランド代表マルク・グエイはマンチェスター・シティ