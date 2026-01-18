元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が18日放送の日本テレビ「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜前10・25）に出演。「最近、誤嚥が多い」と明かした。今回は、お笑いコンビ「かまいたち」濱家隆一、山内健司と“飲める”と話題のタコスを食べることに。すると、一茂は「最近、歳なので誤嚥が多い。誤嚥が始まると20分ぐらい止まらなくなっちゃう」と告白。濱家が「うちの親父も1回むせ出したら、5〜6分むせてる」と