女優・タレントの堀田茜（33歳）が、1月17日に放送されたバラエティ番組「土曜はナニする！？」（関西テレビ・フジテレビ系）に出演。昨年11月の結婚式を振り返った。番組は今回、「日帰りぷらっとりっぷ」のコーナーで、堀田茜と朝日奈央が静岡・沼津旅へ。名物の金目鯛を味わいながら、朝日が「“めでたい”と言えばじゃない」と、2024年4月に一般男性との結婚を発表し、昨年11月に結婚式を挙げた堀田に、結婚式の感想をたずねる